Редкая южная птица обнаружена в приморском нацпарке

11.03.20 09:36

Фото с сайта нацпарка "Земля леопарда"

11 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье обнаружили на особо охраняемой природной территории (ООПТ) редкую для России певчую птицу - рыжеухого бюльбюля.

"Из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион. Эти небольшие пернатые размером со скворца обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае ", - сообщила в среду пресс-служба нацпарка.

Для России бюльбюль - кочующий вид, на данный момент не зафиксировано ни одной встречи этой птицы летом, отметили в пресс-службе. Большая часть находок была сделана поздней осенью. Зимой и ранней весной эти птицы практически не встречались.

"Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы - один из признаков климатических изменений на нашей планете. Другой пример - открытие в нацпарке нового для России вида - водяного оленя, который также пришел сюда из южных стран", - приводятся в сообщении слова заместителя директора нацпарка Юрия Дармана.

Экологи отмечают, что национальный парк "Земля леопарда" хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы. На этой ООПТ у животных всегда есть свободный доступ к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой - благодаря незамерзающим участкам рек и ручьев.

Национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются краснокнижные амурские тигры и дальневосточные леопарды.