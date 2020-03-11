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11.03.20 09:43
Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море
"В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой АС-28", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
"Коммуна" - морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции катамаран. Сегодня это единственное действующее судно Военно-морского флота (ВМФ) России, доставшееся военному ведомству от Императорского флота (спущено на воду в 1913 году, вошло в состав ВМФ в 1915 году) и старейшее в мире судно, продолжающее выполнять задачи в море по предназначению.
Во время нынешнего выхода в море расчет АС-28 "выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 метров, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта", информирует штаб ЧФ. Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки.
"Специалисты "Коммуны" обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней. К проводимым учебным мероприятиям привлечены водолазные суда и суда обеспечения", - говорится в пресс-релизе.
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