Роспотребнадзор: новых случаев COVID-19 в России за сутки не выявлено

11.03.20 09:51

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 марта. Interfax-Russia.ru - Медики не зафиксировали новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в России за минувшие сутки, сообщает Роспотребнадзор.

"За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в ежедневном бюллетене ведомства о ситуации с коронавирусом, опубликованном утром в среду.

В Роспотребнадзоре добавили, что по-прежнему в стране отмечено 20 зарегистрированных случаев Covid-19. Из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, и еще один случай - у гражданина Италии. Уже выписаны из больниц трое: двое граждан Китая и один гражданин РФ.