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11.03.20 10:02

Мишустин: интеграция позитивно скажется на экономике РФ и Белоруссии

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
11 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что интеграционный потенциал договора о Союзном государстве будет раскрыт в полной мере, что создаст благоприятные условия для развития экономики России и Белоруссии.

"Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, и в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Мишустин подчеркнул, что Белоруссия является союзником России и стратегическим партнером. "Мы с Вами встречаемся уже второй раз, виделись 31 января в Алма-Ате на заседании Евразийского межправсовета, разговаривали несколько раз по телефону. Благодарю Вас, что Вы оперативно откликнулись на приглашение приехать в РФ, обсудить приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества", - сказал премьер РФ.

Мишустин отметил, что России и Белоруссии "важно действовать в контакте, оперативно "сверять часы" по всем актуальным вопросам".

Говоря о товарообороте между Россией и Белоруссией, Мишустин заметил, что "сокращение экспорта российских товаров практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок на 4,5%".

Российские инвестиции в белорусскую экономику в январе-декабре 2019 г. составили около четырех млрд руб., сообщил российский премьер.

"У нас очень большая, обширная повестка дня, надеюсь, которую мы с Вами сегодня обсудим", - сказал он.

Белорусский премьер-министр Сергей Румас в свою очередь напомнил, что президенты России и Белоруссии поставили задачу перед правительствами двух стран подготовить документы по стратегии интеграции. "И наши вице-премьеры провели большую работу, там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим, и продвинемся для того, чтобы 10 апреля, когда мы встретимся в Минске на межправсовете, мы уже смогли согласовать этот документ и внести главам государств на Высший Евразийский межправительственный совет", - сказал Румас.

Румас, как и Мишустин, отметил интенсивность двусторонних контактов. "Мы, действительно, взяли неплохой темп, и за последнюю только неделю мы разговаривали по телефону дважды. И очень хорошо, что нашли время в графиках так оперативно встретиться и продолжить тот разговор, который мы начинали в Казахстане", - сказал он.

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