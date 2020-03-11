Пятнадцать детей-сирот из Щелково получат квартиры в 2020 году

11.03.20 10:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Лосино-Петровский, Фрязино, Щелково начинает работу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

"В 2020 году планируется в городском округе Щелково приобретение жилых помещений для 15 лиц из числа детей-сирот", - говорится в сообщении.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений по достижению 18-ти летнего возраста или после получения профессионального образования по постоянному месту жительства.

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет 5 лет. С лицом из числа детей-сирот, успешно адаптировавшимся во взрослой жизни, по истечении 5 лет, заключается договор социального найма жилого помещения, дающий право на бесплатную передачу квартиры в собственность.