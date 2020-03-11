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11.03.20 10:27
Командование РВСН проверит перевооружаемую на "Ярсы" Барнаульскую дивизию
"Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, противодействию терроризму, также будут проведены зачёты по знанию предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
К проверке будут привлекаться части и подразделения обеспечения дивизии для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений, информирует ведомство.
"Всего к контрольной комплексной проверке в Алтайском крае будет привлечено свыше 1 тыс. военнослужащих и около 150 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.
Барнаульская дивизия РВСН переоснащается на ракетные комплексы "Ярс" мобильного базирования. Они вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".
"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", в котором кроется и её боевая задача. "Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность", - сказал Кракаев в эфире телеканала "Звезда" в декабре прошлого года. "Вообще-то ракетные войска предназначены не для войны - они предназначены для сдерживания".
По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.
В ноябре прошлого года Каракаев сказал, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.
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