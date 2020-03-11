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11.03.20 10:30
Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
"12 марта под штормовое предупреждение попадут Соболевский, Усть-Большерецкий, Елизовский районы, а также Петропавловск-Камчатский". - говорится в сообщении.
Ожидается, что шторм с волнами высотой 8-9 м продлится там до конца суток 12 марта. В четверг опасное волнение также ожидается в Вилючинске и в Алеутском районе - на Командорах.
13 марта в первой половине ночи шторм распространится в Берингово море - на Карагинский и Олюторский районы, - и сохранится там до середины дня пятницы.
"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах", - подчеркивают в МЧС.
Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.
Как сообщалось, циклон ударил по Камчатке снегопадами и штормовым ветром в среду. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность.
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