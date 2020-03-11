Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

11.03.20 10:30

© РИА Новости. Олег Смереченский

11 марта. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Охотском и Беринговом морях, а также в Тихом океане у побережий Камчатки, сообщает в среду Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"12 марта под штормовое предупреждение попадут Соболевский, Усть-Большерецкий, Елизовский районы, а также Петропавловск-Камчатский". - говорится в сообщении.

Ожидается, что шторм с волнами высотой 8-9 м продлится там до конца суток 12 марта. В четверг опасное волнение также ожидается в Вилючинске и в Алеутском районе - на Командорах.

13 марта в первой половине ночи шторм распространится в Берингово море - на Карагинский и Олюторский районы, - и сохранится там до середины дня пятницы.

"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах", - подчеркивают в МЧС.

Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.

Как сообщалось, циклон ударил по Камчатке снегопадами и штормовым ветром в среду. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность.