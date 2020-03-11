Газопровод протяженностью 28 км введен в эксплуатацию в Тюменской области

11.03.20 10:32

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11 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Газпром межрегионгаз Север" ввело в промышленную эксплуатацию газопровод протяженностью 28 км в Тюменской области, сообщила пресс-служба компании.

Газопровод в поселке Лебедевка Заводоуковского городского округа построен в рамках реализации областной программы газификации, 478 домохозяйств получили возможность подключиться к сетям газоснабжения.

Всего в рамках региональной программы газификации предусмотрено строительство 246 газопроводов общей протяженностью более 900 км, при этом могут быть обеспечены природным газом жители около 30 тыс. домохозяйств в Тюменской области.

Как сообщалось, объем финансирования программы газификации Тюменской области до 2024 года составит около 7 млрд рублей.

В сентябре 2019 года ФАС России, Тюменская область и компания группы "Газпром" подписали регуляторный контракт в сфере газоснабжения региона, направленный на развитие газификации.

Регуляторный контракт предусматривает использование для газификации региона, кроме специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, дополнительные источники финансирования, определенные в рамках утверждения тарифов на следующий долгосрочный период регулирования (в период с 2019 по 2023 год включительно).

В Тюменской области программа газификации с 2014 года реализуется в рамках государственно-частного партнерства. "Газпром межрегионгаз Север" самостоятельно инвестирует средства в газификацию, вводит объекты в эксплуатацию, оформляет их в свою собственность. Источником возврата инвестированного капитала является специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа и льгота по налогу на имущество организации.

"Газпром межрегионгаз Север" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ная "дочка" АО "Газпром"), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.