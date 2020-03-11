Тульская область направит 2 млрд руб. на модернизацию сетей водоснабжения

11.03.20 10:34

© РИА Новости. Василий Батанов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в реализацию программы модернизации сетей водоснабжения "Чистая вода" в Тульской области до конца 2024 года составит около 2 млрд рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков на оперативном совещании в облправительстве.

По словам министра, которые приводятся в пресс-релизе правительства региона, в 2020 году из областного бюджета выделено 250 млн рублей, из федерального - 95,5 млн рублей.

"В общей сложности в текущем году работы запланированы на 40 объектах в 14 муниципалитетах. Планируется улучшить качество водоснабжения в селе Шилово городского округа Ефремов, селе Новопокровское Богородицкого района, в деревне Старая Колпна Щекинского района", - сказал Дючков.

Также планируется закончить реконструкцию водопроводных сетей и начать двухлетние работы по строительству станции очистки воды в поселке Грицовский Веневского района, строительство станции обезжелезивания в селе Алешня.

Особое внимание уделяется водоснабжению областного центра. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Туле ведется ремонт основных магистральных водоводов.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в этом году предполагается реконструировать 12,2 км на Медвенско-Осетровском водоводе.

"Это позволит полностью заменить аварийный железобетонный участок второго подъема. Работы идут. Также в нынешнем году начнутся работы на проблемных участках Маслово-Песоченского и Упкинско-Обидимского водоводов", - сказал Миляев.

Кроме того, завершена замена 3,6 км сетей водоснабжения в поселке Барсуки. В этом году будет начата разработка проекта строительства станции обезжелезивания в поселках Ленинский и Ленинский-1.

"Вопросы водоснабжения, его качества и бесперебойной подачи по-прежнему остаются чувствительными и актуальными для жителей. Поэтому министерство ЖКХ, главы администраций должны не только реализовывать программы, но и иметь планы модернизации объектов водоснабжения на ближайшие годы", - подчеркнул Дюмин.

Региональная программа "Чистая вода" реализуется в рамках национального проекта "Экология".