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11.03.20 10:34
Тульская область направит 2 млрд руб. на модернизацию сетей водоснабжения
По словам министра, которые приводятся в пресс-релизе правительства региона, в 2020 году из областного бюджета выделено 250 млн рублей, из федерального - 95,5 млн рублей.
"В общей сложности в текущем году работы запланированы на 40 объектах в 14 муниципалитетах. Планируется улучшить качество водоснабжения в селе Шилово городского округа Ефремов, селе Новопокровское Богородицкого района, в деревне Старая Колпна Щекинского района", - сказал Дючков.
Также планируется закончить реконструкцию водопроводных сетей и начать двухлетние работы по строительству станции очистки воды в поселке Грицовский Веневского района, строительство станции обезжелезивания в селе Алешня.
Особое внимание уделяется водоснабжению областного центра. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Туле ведется ремонт основных магистральных водоводов.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в этом году предполагается реконструировать 12,2 км на Медвенско-Осетровском водоводе.
"Это позволит полностью заменить аварийный железобетонный участок второго подъема. Работы идут. Также в нынешнем году начнутся работы на проблемных участках Маслово-Песоченского и Упкинско-Обидимского водоводов", - сказал Миляев.
Кроме того, завершена замена 3,6 км сетей водоснабжения в поселке Барсуки. В этом году будет начата разработка проекта строительства станции обезжелезивания в поселках Ленинский и Ленинский-1.
"Вопросы водоснабжения, его качества и бесперебойной подачи по-прежнему остаются чувствительными и актуальными для жителей. Поэтому министерство ЖКХ, главы администраций должны не только реализовывать программы, но и иметь планы модернизации объектов водоснабжения на ближайшие годы", - подчеркнул Дюмин.
Региональная программа "Чистая вода" реализуется в рамках национального проекта "Экология".
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