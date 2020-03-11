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11.03.20 15:40

Госдума и Совфед приняли закон о поправках к Конституции РФ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
11 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ. Совфед на пленарном заседании одобрил принятый депутатами документ.

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против.

В верхней палате парламента закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.

К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ.

Среди поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента сможет снова стать кандидатом в президенты.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Данное требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, предусматривает законопроект. В настоящее время это касается россиян, живущих в Крыму.

Запрет на иностранное гражданство распространяется и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.

Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, поправками запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.

Также поправки вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ и призывы к ним.

Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".

В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.

Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ". При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.

В Конституции предусмотрено, что "местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город", помимо столицы.

В статье 75 вводится норма о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год, также предусматривают поправки.

В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.

В законе также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом.

Согласно закону, министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именовать сенаторами.

В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Госдума, согласно закону, утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме "силовых", по представлению премьера.

Закон конкретизирует порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.

Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом, предусматривает закон.

Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, предусматривает закон. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11.

Закон предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Поправки предусматривают, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.

Также предложено указать, что "в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании, оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении".

Еще одна поправка указывает, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.

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