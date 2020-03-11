ФСБ задержала 4 участников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Крыму

11.03.20 15:53

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Крыму пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержано четыре ее активных участника.

"Установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - сообщили "Интерфаксу" в среду в центре общественных связей ФСБ РФ.

Там отметили, что члены ячейки "с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

По данным ЦОС ФСБ, по местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

Как ранее в среду сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев, сотрудники УФСБ задержали Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Энвера Мустафаева. Последнего после допроса в качестве свидетеля отпустили.

По данным Семедляева, обыски проходили у ветеранов национального движения крымских татар и молодых активистов "Крымской солидарности". Это неформальное объединение юристов и общественников появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые обвиняемые считают политически мотивированными.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.