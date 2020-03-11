Силуанов: деньги от сделки с акциями Сбербанка пойдут на балансировку бюджета

11.03.20 12:34

© РИА Новости. Илья Питалев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Прибыль ЦБ от сделки с акциями Сбербанка, которую получит государство, пойдет на покрытие расходов бюджета на меры социальной поддержки из президентского послания.

"В текущем году у нас нет потребности в полной сумме, поэтому мы с Татьяной Геннадиевной (Нестеренко, первый замминистра финансов - ИФ) решили, что ресурсы от этой сделки потребуются для балансировки бюджета в целях послания на 2021-2022 годы. И в текущем, частично в текущем году", - сказал журналистам в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов.

В 2020 году из этой суммы предполагается использовать около 350 млрд рублей, отметил он.

Как сообщалось, ко второму чтению из текста законопроекта о сделке исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка.