"Победа" из-за COVID-19 закрывает все рейсы в Израиль до 12 мая

11.03.20 12:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 марта. Interfax-Russia.ru - "Победа" приостанавливает все свои рейсы из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 г. в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщила представитель компании журналистам.

Сейчас "Победа" летает в Эйлат три раза в неделю, добавила она.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - передал через пресс-службы гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Источник в "Победе" добавил, что компания "пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля".

Ранее "Победа" отменила из-за коронавируса все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта.