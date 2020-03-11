Две жительницы Калмыкии госпитализированы с подозрением на коронавирус

11.03.20 12:42

© РИА Новости. Алексей Даничев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Двух жительниц Калмыкии, накануне вернувшихся из Италии и Кореи, отправили в больницу с подозрением на заражение Covid-19, сообщает Минздрав республики в среду.

"10 марта у двоих жителей Калмыкии, ранее прибывших из эндемичных регионов - Италии и Кореи, были обнаружены первичные признаки вирусной инфекции. Результаты первого предварительного анализа были сомнительным и положительным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у всех, находящихся под медицинским наблюдением граждан, трижды берутся анализы на выявление штамма новой коронавирусной инфекции, которые направляются в определенные федеральной дорожной картой лаборатории.

"Повторный анализ показал отрицательный результат на Covid-19. Контрольные анализы проводятся в межрегиональной лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, ожидается результат", - отмечается в пресс-релизе.

Также были изолированы под постоянное медицинское наблюдение пять человек из близкого, контактного, окружения госпитализированных.