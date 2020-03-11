Минкомсвязи РФ не поддержит рост тарифов на связь на фоне ослабления рубля

11.03.20 12:49

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Минкомсвязи не будет поддерживать действия операторов по повышению тарифов на услуги связи на фоне ослабления рубля, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Если это обосновано, тогда да. Сейчас нет, у нас нет оснований говорить (о повышении)", - сказал он.

На вопрос о том, что операторы работают на оборудовании иностранных вендоров, которые и обслуживают сети, Шадаев отметил, что "если у компаний будут большие капвложения, будем разбираться".

"Они (операторы), наверное, могут это обосновать, если это будет иметь долгосрочный эффект, если CAPEX будет заметным", - сказал министр.