Законопроект, разрешающий местным депутатам руководить коммерческими структурами, принят ГД

11.03.20 12:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положение о праве депутатов местных законодательных собраний руководить коммерческими организациями.

Законопроект (№892401-7) "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" был подготовлен заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым и главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым ("Единая Россия") в конце января.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть третью статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" и уточнить, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе".

Разработчики заявили ранее, что внесенный ими законопроект "исправляет" ранее ошибочно принятые ограничения для местных чиновников и предлагает, что запрет на руководство коммерческими организациями будет распространен только на депутатов, работающих на постоянной основе.

Один из авторов документа Исаев заявлял ранее, что законопроект, "исправляет техническую ошибку 443-го закона, из-за которой одну из норм можно трактовать как запрет на управление коммерческими предприятиями для депутатов заксобраний, работающих на непостоянной основе".

По словам Исаева, "в закон закралась техническая ошибка: норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных законодательных собраний, работающих на непостоянной основе".