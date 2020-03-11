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11.03.20 13:00
Иркутские власти проконтролируют строителей, возводящих жилье для подтопленцев
"Он будет в ежедневном режиме координировать всех застройщиков, всех заказчиков в зоне подтопления", - сказал он журналистам в среду.
Хуснуллин уточнил, что сейчас также стоит первостепенная задача - спроектировать гидрозащитные сооружения хотя бы для двух городов Иркутской области (Тулуна и Нижнеудинска - ИФ).
"Нужно сейчас ускорять все процессы, деньги выделены, люди есть, надо активно работать. Я бы даже не побоялся сказать, что денег больше, чем в прошлом году", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что недоволен ходом строительных работ в Тулуне. "Надо добавлять скорость строительства", - сказал Хуснуллин.
Минувшим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, тогда пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.
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