Прирост населения Бурятии в 2019 году превысил миграционный отток впервые за 23 года

11.03.20 13:02

© РИА Новости. Владимир Богатырев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Численность населения Бурятии по итогам прошлого года увеличилась на несколько тысяч человек, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"По итогам 2019 года в регионе отмечается как естественный, так и миграционный прирост. Численность населения увеличилась на 2722 человека", - сказал Трутнев в Улан-Удэ на совещании по стратегии социально-экономического развития региона.

В свою очередь глава региона Алексей Цыденов подчеркнул, в 2019 году прирост населения впервые за 23 года превысил миграционный отток населения.

"За 11 месяцев 2019 года прирост населения Бурятии составил 975 человек за счет переехавших в республику из других регионов страны. Впервые с 1996 года прирост населения превысил миграционный отток", - сообщил Цыденов.

Он добавил, что в 2020 году также наблюдается значительное снижение оттока населения из Бурятии.

По информации Бурятстата, численность населения Бурятии, по данным на 1 января 2019 года, составляла 983,3 тыс. человек, на 1 января 2020 года - 986 тыс. 109 человек. Таким образом прирост по итогам прошлого года составил почти 0,3%.

Отток населения из Бурятии в другие региона, поданным Бурятстата, 2018 году составлял 1233 человека, в 2019 году - 762 человек (снижение на 38,2%).

Как сообщалось, в ДФО с целью увеличения численности населения и улучшения демографической ситуации по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа "Дальневосточная ипотека". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья. В Бурятии по программе "Дальневосточная ипотека" выдано уже 662 кредита на сумму 1,6 млрд рублей.