Шестую годовщину вхождения Крыма в состав РФ отметят концертами и мотопробегом

11.03.20 13:11

© РИА Новости. Макс Ветров

11 марта. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия - концерты, флешмобы, ярмарки и мотопробег - планируется провести 16 и 18 марта в Крыму по случаю шестой годовщины вхождения полуострова в состав России, сообщил Мининформ республики.

16 марта в Симферополе состоится возложение цветов к памятнику народному ополчению, в республиканском парламенте намечены торжественное собрание и концерт, там же откроются выставки, посвященные крымской весне. 18 марта в центре Симферополя будет работать ярмарка, пройдут молодежные флешмобы и спортивные мероприятия.

Из столицы Крыма стартует автомотопробег членов мотоклуба "Ночные волки" и всех желающих в Севастополь на гору Гасфорта. На площадке у горы состоится шоу и выставка ретро и современной техники. Вечером в центре Симферополя пройдет концерт.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. По данным крымского избиркома, 16 марта 2014 года за возвращение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей тогдашней Автономной республики Крым (при явке 83,1%), в Севастополе - 95,6% горожан (при явке 89,5%). 18 марта 2014 года в Москве президент России Владимир Путин и представители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии республики и города в состав РФ.

Украина результаты крымского референдума не признает, считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.