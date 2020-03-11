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11.03.20 13:44

Путин: кабмин и ЦБ должны минимизировать для россиян последствия турбулентности в экономике

© РИА Новости. Григорий Сысоев
11 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство и ЦБ РФ должны сделать все, чтобы граждане России не почувствовали негативных последствий нынешней турбулентности в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

"Задача правительства и Центрального банка - сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами были минимизированы, и чтобы граждане РФ не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных", - сказал президент на встрече с инвесторами.

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что кабмин и Банк России уже предпринимают все необходимые меры.

"Наш разговор сейчас проходит в непростой ситуации волатильности на мировых фондовых рынках. И хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с ЦБ делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики", - заявил премьер.

Глава государства также пообещал, что власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе, избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных структур.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал Путин.

Он заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - сказал Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь добавил, что непростые для экономики времена - это время инвесторов.

"Кризис - это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов. Время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии, и готовы вкладываться в развитие таких направлений, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ", - сказал Мишустин.

"Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - отметил глава правительства.

На встрече присутствуют управляющий партнер Altera capital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев, премьер Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

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