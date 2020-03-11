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11.03.20 13:39
Руководство букмекерской конторы "Росбет" предстанет перед судом в Москве
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 171.2 (организация и проведение незаконной игорной деятельности) УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "под прикрытием лицензии на право осуществления букмекерской деятельности в Москве действовала организованная преступная группа из числа сотрудников крупной букмекерской конторы".
Источники "Интерфакса" уточнили, что речь идет о компании ООО "Росбет".
По данным следствия, в пунктах приема ставок конторы посетителям предоставлялась возможность принять участие в азартных играх, которые скрывались под программой "Угадай, где мяч".
Участники игры должны были угадать линию или несколько линий, в которых произойдет совпадение мультипликационных картинок после прокручивания игровых барабанов.
"Внешний вид игры, ее цель и суть аналогичны азартной игре на игровом автомате, а поверх указанных картинок хаотично передвигался футбольный мяч. При этом техническая составляющая игрового автомата представляла собой системный блок, в котором отсутствовал накопитель информации, а сама игра загружалась через сеть "Интернет". Сервер, с которого осуществлялась загрузка азартных игр, располагался на территории иностранного государства", - отметили в прокуратуре.
К уголовной ответственности привлечены пятеро организаторов, которым предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступной деятельности, в том числе генеральный директор организации и четверо технических сотрудников, разработавших и поддерживающих работоспособность программы с азартными играми.
В состав преступной группы также входил управляющий игровым залом и 19 исполнителей - операторы игровых автоматов.
В отношении остальных соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее в СКР сообщили, что преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 миллионов рублей.
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