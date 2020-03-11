"ЮВТ Аэро" начнет летать по маршруту Казань - Новокузнецк - Иркутск

11.03.20 13:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 марта. Interfax-Russia.ru - Прорабатывается вопрос об организации авиарейса по маршруту Казань - Новокузнецк - Иркутск, сообщил гендиректор и основной участник ООО "Аэрокузбасс" (эксплуатирует аэропорт Новокузнецка "Спиченково") Виктор Белозеров в ходе выездного заседания правительства Кемеровской области в Прокопьевске в среду.

Предполагается, что рейс будет выполняться дважды в неделю.

После заседания глава "Аэрокузбасса" уточнил "Интерфаксу", что к настоящему времени достигнута договоренность о выполнении этого рейса с авиакомпанией "ЮВТ Аэро". Полеты могут начаться в июне.

Также в ходе заседания правительства Белозеров заявил, что прорабатывается вопрос об организации полетов из Санкт-Петербурга в Новокузнецк и обратно дважды в неделю. После заседания он уточнил, что договоренность по этому рейсу пока не достигнута, переговоры ведутся с "ЮВТ Аэро", а также с АО "Авиакомпания Нордстар" (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель"). В том числе рассматривается маршрут Новокузнецк - Уфа - Санкт-Петербург.

Как сообщалось, авиакомпания "АЛРОСА" в сентябре 2019 года начала еженедельно выполнять рейс Санкт-Петербург - Новокузнецк, однако уже в ноябре приостановила его выполнение из-за недозагрузки.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).