Размер фондов персональной ответственности туроператоров могут ограничить 250 млн руб. из-за коронавируса

11.03.20 13:56

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 марта. Interfax-Russia.ru - Обязательные взносы в фонды персональной ответственности туроператоров могут быть ограничены суммой в 250 млн рублей в связи с кризисом в туротрасли из-за коронавируса, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Фонды персональной ответственности туроператоров сформированы сегодня на две пятых - это всего 3 от 7%, при которых их признают достаточными. Тем не менее, это 2 млрд рублей. И эти деньги в какой-то степени "мертвые", - сказал Осауленко.

По его словам, у крупных туроператоров фонды достигают 300-400 млн рублей и растут дальше. "Хорошо, если эти деньги будут работать. Сейчас активно обсуждается установление верхней планки фондов в 250 млн рублей - с использованием других финансовых инструментов ответственности туроператоров", - сообщил Осауленко.

Он сказал, что туроператоры по выезду и по въезду попали в очень сложную ситуацию из-за распространения коронавируса, которое повлекло закрытие популярных туристических направлений.

Осауленко также сообщил, что в Ростуризме поддержали инициативу "Турпомощи" ввести отсрочку на пополнение фондов персональной ответственности туроператоров для взносов, которые надо платить уже сейчас. "Это могло бы помочь бизнесу справиться с той ситуацией, в которой он оказался", - сказал Осауленко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с туроператорами заявила, что ведомство будет лоббировать в правительстве меры поддержки туроператоров. Среди других мер она назвала предложение о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отмену взносов в резервный фонд в 2020 году.

Распространение коронавируса и закрытие популярных направлений для поездок из-за эпидемии привело к кризису на туристическом рынке, связанному со снижением спроса, а также тем, что туроператоры вынуждены в массовом порядке возвращать туристам деньги за аннулированные туры.

1ту ез яч