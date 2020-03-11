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11.03.20 13:59
Силуанов: РФ готова к падению цен на нефть лучше других стран-производителей
"Многие критиковали бюджетную политику, формирование резервов, когда мы отчисляли нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния, говорили о необходимости повышения планки отсечения, увеличении расходов. Но сегодняшняя ситуация, которая сложилась с ценами на нефть, доказывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы готовы лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет", - заявил Силуанов журналистам в Госдуме.
Он еще раз заверил, что правительство в полном объеме выполнит задачи, поставленные в президентском послании, "без каких-либо уточнений в бюджетных проектировках".
"В России достаточно резервов, чтобы обеспечить свои бюджетные параметры и стабильность на финансовых рынках. Это дорогого стоит, и для этого мы проводили соответствующую бюджетную политику, чтобы негативные потрясения на мировых рынках не могли бы изменить наши бюджетные планы", - сказал министр.
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