Ординаторов столичных вузов могут привлечь для оказания медпомощи на дому

11.03.20 14:03

© РИА Новости. Варвара Гертье

11 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент здравоохранения Москвы наймет 750 ординаторов для усиления поликлинического звена по мере необходимости.

"С учетом того, как развивается ситуация в некоторых европейских странах (с распространением коронавирусной инфекции - ИФ), в столице предусмотрен комплекс мер. Работа городских служб сконцентрирована на группах риска, в частности - гражданах, недавно приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в среду.

"Если ситуация все-таки будет ухудшаться, то для усиления поликлинического звена, для оказания помощи на дому к работе будут привлечены 750 ординаторов столичных медицинских вузов. Все они имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, все молодые специалисты пройдут предварительное обучение.

"Перед началом работы они получат должности старших специалистов. Ординаторы будут помогать врачам в диагностике и лечении пациентов с ОРВИ на дому, которые обращаются в городские поликлиники. Временная работа в поликлиниках поможет им закрепить практические навыки и профессиональный опыт, а при желании - в дальнейшем продолжить работу", - сказали в пресс-службе.

При этом в депздраве подчеркнули, что ситуация в Москве остается стабильной, массовое распространение новой коронавирусной инфекции до сих пор удается предотвратить.

Также к осмотрам на дому москвичей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, привлечены фтизиатры Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, сообщили в департаменте.