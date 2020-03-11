Около 1 тыс. человек находятся под наблюдением в Москве после контакта с заболевшим COVID-19

11.03.20 14:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре", - сообщила Ракова журналистам в среду.

"Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала она.