Директор Пермской оперы ушел на карантин по коронавирусу после поездки во Францию

11.03.20 14:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов находится на домашнем карантине после возвращения из рабочей поездки по Франции, где фиксируется высокий уровень распространения нового коронавируса Covid-19.

В пресс-службе театра агентству "Интерфакс-Поволжье" в среду сообщили, что на прошлой неделе Борисов был в командировке во Франции в составе делегации, организованной министерством культуры РФ. В рамках поездки состоялись переговоры с продюсерами, работающими с музыкальными театрами.

"По возвращении из Франции господин Борисов, посоветовавшись с врачами, принял решение взять паузу на карантин: он сдал анализы, результаты которых прибудут через неделю, и перешел на домашний режим с соблюдением рекомендованных врачами правил поведения. (...) Ожидается, что его карантин продлится 14 дней, как это рекомендовано Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

По данным театра, гендиректор чувствует себя хорошо, по рабочим вопросам с коллективом связывается по телефону и через интернет.

Как сообщалось, по последним данным, во Франции выявлена 1 тыс. 126 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В частности, среди заболевших - 46-летний министр культуры Франции Франк Риестер и несколько человек в национальном собрании Франции. Общее число инфицированных в мире превысило 118 тыс., из них скончались 4,294 тыс. человек, а излечились - более 65,9 тыс. человек.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом. В Пермском крае под наблюдением врачей находятся 57 человек, вернувшихся из поездок по странам с неблагополучной ситуацией по Covid-19.