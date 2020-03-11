Nordwind запускает авиарейсы из Ульяновска в Сочи и Симферополь

11.03.20 14:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Nordwind Airlines с 1 июня открывает регулярное авиасообщение по маршрутам из Ульяновска в Сочи и Симферополь, сообщается на сайте аэропорта "Ульяновск" (Баратаевка).

Рейсы Ульяновск-Сочи и обратно будут выполняться по понедельникам и четвергам, Симферополь-Ульяновск - также по понедельникам и четвергам, Ульяновск-Симферополь - по вторникам и пятницам.

Авиакомпания планирует задействовать на маршрутах самолеты Embraer 190.

Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском "Шереметьево". Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321). По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, бенефициаром компании является глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.