Более полусотни человек находятся под присмотром врачей в Прикамье из-за COVID-19

11.03.20 14:30

фото Александра Левчука

11 марта. Interfax-Russia.ru - Медики наблюдают за состоянием 57 человек, вернувшихся в Пермский край из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу Covid-2019, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"По последней информации, 57 человек находятся под наблюдением врачей. Среди них есть прилетевшие из регионов, где сложилась неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ни в одном из случаев заболевание коронавирусом в регионе не выявлено.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом Covid-2019 в мире превысило 118 тыс., из них скончались 4,294 тыс. человек, а излечились - более 65,9 тыс. человек.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом.