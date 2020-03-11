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11.03.20 14:36
Аэропорт "Ульяновск" в 2019г увеличил пассажиропоток на 46%
Отмечается, что это рекордное количество пассажиров в постсоветской истории аэропорта.
"На внутренних воздушных линиях было обслужено 320,849 тыс. пассажиров, на международных - 23,309 тыс. Самым популярным направлением традиционно остается Москва - в 2019 году рейсы выполнялись в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево". Внутренние рейсы также выполнялись в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь", - говорится в сообщении.
В марте прошлого года, после проведения работ по оборудованию и техническому оснащению пункта пропуска через государственную границу РФ, аэропорт обслужил первый международный рейс.
Аэропорт "Ульяновск" (Баратаевка) расположен в 9 км юго-западнее центра г. Ульяновск, по действующей в РФ классификации аэродромов ГА (НГЭА) относится к классу "А". Собственником АО "Аэропорт Ульяновск" является Ульяновская область.
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