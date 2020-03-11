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11.03.20 14:42
В Петрозаводске из-за коронавируса отменили концерт в честь воссоединения Крыма с РФ
Как сообщает пресс-служба администрации Карелии в среду, праздничные мероприятия, включающие в себя гуляния, спортивную программу и концерт творческих коллективов и группы "Дюна", рекомендовало отменить республиканское управление Роспотребнадзора.
В настоящее время в Карелии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid 19, однако, есть необходимость исполнять постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".
"По мнению управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, учитывая, что вирус передается воздушно-капельным путем, отказ от проведения массовых мероприятий (при большом скоплении людей), является наиболее действенной превентивной мерой по недопущению распространения вируса", - говорится в релизе.
Как сообщалось, с 4 марта три жителя Карелии находятся под наблюдением врачей после посещения Италии и ОАЭ. Симптомы заболевания у них отсутствуют, результаты анализов пока неизвестны.
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