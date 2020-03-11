В Петрозаводске из-за коронавируса отменили концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

11.03.20 14:42

© РИА Новости. Макс Ветров

11 марта. Interfax-Russia.ru - В Петрозаводске отменили праздничный концерт 15 марта, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией, в целях защиты горожан от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба администрации Карелии в среду, праздничные мероприятия, включающие в себя гуляния, спортивную программу и концерт творческих коллективов и группы "Дюна", рекомендовало отменить республиканское управление Роспотребнадзора.

В настоящее время в Карелии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid 19, однако, есть необходимость исполнять постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

"По мнению управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, учитывая, что вирус передается воздушно-капельным путем, отказ от проведения массовых мероприятий (при большом скоплении людей), является наиболее действенной превентивной мерой по недопущению распространения вируса", - говорится в релизе.

Как сообщалось, с 4 марта три жителя Карелии находятся под наблюдением врачей после посещения Италии и ОАЭ. Симптомы заболевания у них отсутствуют, результаты анализов пока неизвестны.