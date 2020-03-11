ФСБ проводит мероприятия в компаниях ГК "Фаэтон" по делу о хищении 1 млрд руб. у Россельхозбанка

11.03.20 14:55

© РИА Новости. Макс Ветров

11 марта. Interfax-Russia.ru - В офисах компаний, входящих в петербургскую ГК "Фаэтон", и квартирах менеджеров проводятся обыски в рамках дела о хищении 1 млрд рублей в региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный Банк" (Россельхозбанк).

"По имеющейся информации, неустановленные лица, действующие от имени ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", относящихся к группе компаний "Фаэтон", заключили 12 кредитных договоров на сумму 1 099 468 300 руб. с банком с целью дальнейшего хищения", - сообщила в среду пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что обязательства по заключенным договорам не исполнены, деньги банку не возвращены, а залоговое имущество, выступавшее обеспечением обязательств, умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в ГК "Фаэтон".

Следствие полагает, что действия подозреваемых можно квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Пресс-служба распространила видео, из которого следует, что сотрудники проводят мероприятия в офисах ГК "Фаэтон".

"Фаэтон" - один из старейших топливных операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.