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11.03.20 14:55
ФСБ проводит мероприятия в компаниях ГК "Фаэтон" по делу о хищении 1 млрд руб. у Россельхозбанка
"По имеющейся информации, неустановленные лица, действующие от имени ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", относящихся к группе компаний "Фаэтон", заключили 12 кредитных договоров на сумму 1 099 468 300 руб. с банком с целью дальнейшего хищения", - сообщила в среду пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что обязательства по заключенным договорам не исполнены, деньги банку не возвращены, а залоговое имущество, выступавшее обеспечением обязательств, умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в ГК "Фаэтон".
Следствие полагает, что действия подозреваемых можно квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Пресс-служба распространила видео, из которого следует, что сотрудники проводят мероприятия в офисах ГК "Фаэтон".
"Фаэтон" - один из старейших топливных операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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