Свердловская область получит почти 400 млн руб. на голосование по поправкам в Конституцию

11.03.20 15:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 марта. Interfax-Russia.ru - На проведение опроса по поправкам в Конституцию РФ Свердловской области будет выделено 396 млн рублей.

"Такая сумма утверждена. Около 70% (средств - ИФ) пойдет на оплату труда членам участковых комиссий", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

По словам собеседника агентства, решение о выделении средств на проведение опроса из регионального бюджета на данный момент не принято.

Опрос в плане процедурных моментов во многом будет схож с голосованиями, ранее проходившими в стране. Однако в данном случае многие аспекты регламентируются отдельным порядком, а не избирательным законодательством (как, например, в случае с выборами президента России), отметил представитель избиркома.

Так, на уровне федерации было принято решение о том, что корпуса наблюдателей будут формировать исключительно региональные Общественные палаты. На каждом избирательном участке будут работать минимум два наблюдателя.

"Вчера подписали соглашение с Общественной палатой (Свердловской области - ИФ), плюс они заключили еще семь соглашений с общественными организациями, из числа которых предполагается формировать корпус наблюдателей", - уточнили в пресс-службе.

Будет ли установлено видеонаблюдение на участках, пока не известно. Данное решение будет принято на уровне области. Оплачивать видеонаблюдение также предстоит региону, так как эта статья расходов не заложена в федеральном бюджете.

В Свердловской области будет организовано более 2,53 тыс. избирательных участков, из них 41 будут временными - в больницах, СИЗО вокзалах, аэропортах.