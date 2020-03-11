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11.03.20 15:06

Utair приостанавливает полеты в Милан до конца мая

© РИА Новости. Максим Блинов
11 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно с 20 марта по 31 мая, говорится в сообщении компании.

"В связи со вспышкой коронавируса в Италии Utair приостанавливает рейсы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. В интересах пассажиров отмененных рейсов авиакомпания вернет деньги за билеты в полном объеме, в том числе по невозвратным тарифам, без каких-либо удержаний", - сообщил перевозчик.

Для вывоза пассажиров из Милана Utair выполнит три рейса: 11, 15 и 18 марта.

Милан - единственное итальянское направление Utair, сейчас полеты выполняются ежедневно.

"Авиакомпания внимательно следит за развитием ситуации и выполняет рекомендации властей относительно мер безопасности и дальнейших полетов в Европу", - заявил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, чьи слова приводятся в сообщении.

В компании отметили, что с февраля проводят дезинфекцию всех самолетов, на рейсах предлагаются медицинские маски. Пассажиров со случаями заражения коронавирусом до сих пор не выявлено.

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