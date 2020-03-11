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11.03.20 15:26

Собянин и Воробьев открыли две новые платформы Киевского направления МЖД

© РИА Новости. Владимир Астапкович
11 марта. Interfax-Russia.ru - Новую станцию Санино (Новая Москва) и реконструированную станцию Победа (Наро-Фоминский округ, Подмосковье) открыли на Киевском направлении Московской железной дороги, в дальнейшем новые станции станут частью четвертого Московского центрального диаметра, который должен связать населенные пункты Железнодорожный и Апрелевку.

"Киевское направление будет включено в одно из следующих направлений МЦД, это Киевско-Горьковское направление или МЦД-4. Здесь идут большие и масштабные работы, строительство третьего и четвертого пути. Новые станции "Аминьевская", "Минская", соединение Смоленского и Киевского направления железной дороги, которые дадут синергию этих двух направлений. Сегодня с Андреем Юрьевичем (Воробьевым, губернатором Подмосковья) мы открываем две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву, на границе двух территорий. Станция Победа реконструирована, станция Санино - новая станция, которая будет востребована жителями с учетом развития территорий", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду журналистам при посещении станции Победа.

Он добавил, что обе станции соответствуют всем современным требованиям и стандартам. Мэр также поблагодарил губернатора Воробьева за совместный проект, "который важен для обоих регионов".

"Спасибо Москве, мэру и РЖД; у нас проект МЦД развивается, Лобня, Одинцово и Подольск уже ощутили преимущества этого современного сообщения. Мы идем дальше, дополнительные пути строятся, новые станции открываются. Очень символично, что в год 75-летия Победы (открывается одноименная станция). Это уникальные места, отсюда наши предки погнали фашистов. Наша задача все пять комплексов (диаметров) запустить, это масштабный и большой проект, жители его ждут. Очень приятно, что здесь активное участие принимают и федеральное правительство, и мэрия Москвы", - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что протяженность участка МЦД-4 от Апрелевки до Киевского вокзала составляет 42 км. На участке действуют 15 остановочных пунктов. В рамках развития проекта участка Москва-Сортировочная-Киевская - Апрелевка предусмотрено строительство III и IV главных путей, соединительной ветки со Смоленским направлением МЖД, а также четыре остановочных пункта "Поклонная", "Минская", "Аминьевская" и "Санино". Кроме того, запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий с целью создания комфортных условий для пассажиров, пешеходов и автомобилистов.

Всего предполагается построить и реконструировать 37 км дорог, 27 внеуличных переходов, 10 площадок общественного транспорта, обустроить 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката, парковки на 2 тыс. машиномест. Пассажирские платформы будут оборудованы по стандартам МЦД - с навесами на всю длину и конкорсами, совмещающими функции кассовых залов и переходов через железнодорожные пути.

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