Волгоградские парламентарии предложили вынести на референдум вопрос о возвращении московского времени

11.03.20 15:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 марта. Interfax-Russia.ru - Жителям Волгоградской области в день общенародного голосования по поправкам в Конституцию могут предложить также определиться в вопросе возвращения московского времени на территории региона, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предложение вынести на голосование вопрос о возвращении в московский часовой пояс выдвинул председатель облдумы Александр Блошкин во время встречи с руководителями региональных отделений парламентских партий и советом Волгоградской областной думы.

С позицией парламентариев согласился и глава региона Андрей Бочаров. "Если считаете, что это необходимо, то возражений нет", - сказал губернатор.

Голосование может пройти 22 апреля, его формат определит избирком.

Референдум о переходе Волгоградской области из второй часовой зоны (московское время, UTC+3) в третью (московское время плюс один час, UTC+4) состоялся 18 марта 2018 года. Большинство волгоградцев (58,82%) проголосовали за смену в регионе часового пояса и перевод времени на час вперед. Против высказались 40,16% жителей. Явка составила 66,38%.

Федеральный закон о переходе Волгоградской области в третий часовой пояс был принят Госдумой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.