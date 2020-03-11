Срок ареста владельца "Нового потока" Мазурова продлен до 12 июня

11.03.20 15:45

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок ареста владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и растрате.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении обвиняемого Мазурова меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 июня", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Таким образом, суд не нашел оснований для изменения бизнесмену меры пресечения на более мягкую - домашний арест или залог.

По мнению следствия, находясь на свободе, Мазуров по-прежнему может скрыться, уничтожить доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей и иным образом помешать расследованию.

Мазуров был арестован в июле 2019 года по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2015 году между АО "Антипинский НПЗ", который ранее входил в "Новый поток", и ПАО "Сбербанк" был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн - в результате сумма в $29 млн, 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по текущему курсу, банку не была возвращена.

По мнению Сбербанка (MOEX: SBER), "Антипинский НПЗ" в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Геннадия Лисовиченко ввели организацию и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

В сентябре Мазурову было предъявлено новое обвинение - в растрате 473 млн рублей и $29 млн (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Тимур Хутов, исходя из обвинения, следствие оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени "Антипинского НПЗ" Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор от 26 июня 2015 года между предприятием и Сбербанком.

В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование Мазурова может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

Несмотря на непризнание вины, Мазуров заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

Группа "Новый поток" в настоящее время лишилась большинства основных активов. В частности, "Антипинский НПЗ" в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет "Афипского НПЗ" приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Единственным нефтезаводом под управлением ГК остается "Марийский НПЗ" в Марий Эл.