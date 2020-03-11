Без перспектив: суд по делу о крушении малазийского Boeing-777 начался в Нидерландах
  
С обнулением срока: Госдума приняла поправки к Конституции РФ
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.03.20 16:05

Музей семейных историй, археологический центр и историческая кухня появятся в центре Тулы

Фото с сайта правительства Тульской области
11 марта. Interfax-Russia.ru - Филиалы четырех федеральных музеев будут размещены в Музейном квартале Тулы, который откроется в 2020 году, сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в среду.

Министр во время рабочей поездки в Тулу проинспектировала ход реставрации исторических зданий в Музейном квартале, Казанскую набережную и Успенский собор Тульского кремля.

По словам тульского губернатора, проект "Музейный квартал" отвечает целям национального проекта "Культура" и станет первым культурным кластером в области: здесь в шаговой доступности расположены не только музеи и выставочные центры, но и театры, молодежные творческие пространства.

"Здесь создается единое историко-культурное пространство в центре города. Мы возродили Тульскую набережную, которая стала точкой притяжения горожан и гостей города. Музейный квартал стал флагманом культурно-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Здесь будут в полном объёме проведены реставрационные работы и созданы современные мультимедийные экспозиции четырех федеральных музеев: "Ясной Поляны", "Куликова поля", "Поленово" и Государственного исторического музея. Частные и региональные музеи также будут интегрированы в современную туристическую инфраструктуру", - подчеркнул Дюмин.

Министр отметила, что в городе создается новое уникальное пространство не только для туляков, но и для гостей города.

"Здесь люди разных возрастов смогут найти занятия по интересам", - подчеркнула Любимова.

На улице Благовещенской откроется филиал музея-заповедника В.Д.Поленова - музейно-туристический комплекс "Поленовское подворье". Здесь будут проходить временные выставки из фондов музея и его российских и зарубежных партнеров, мастер-классы и другие мероприятия. Согласно концепции, здесь будет создан музей и лаборатория по изучению семейной частной истории.

На территории усадьбы XIX века (ул. Металлистов, 1), которая передана в пользование музею-заповеднику "Куликово поле", будет создан археологический центр с выставочными пространствами и современным образовательным центром. Еще одна экспозиция музея-заповедника "Куликово поле" будет представлена в доме №8 по ул. Металлистов. В настоящее время ведутся работы по приспособлению здания для Музея исторической кухни.

В административно-производственном здании пряничной торговли XIX в. (ул. Металлистов, 10) откроется филиал Государственного исторического музея. Сейчас прорабатывается концепция будущей экспозиции и создания единого благоустроенного пространства, объединяющего Казанскую набережную, ул.Металлистов и Музейный квартал.

В доме купца Кучина (ул. Металлистов, 25) разместится филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна". Кроме выставочного пространства, здесь будут тематические гостиничные номера, обставленные в духе дворянской усадьбы XIX века, кафе, информационный центр.

Также на улице Металлистов будет создан Музей центрального казачьего войска и музей декоративно-прикладного искусства.

Министр ознакомилась с ходом реставрационных работ на территории Тульского кремля. Здесь на Соборной площади ведется работа по созданию археологического окна, а в Успенском соборе восстанавливают уникальные фрески, сохранившиеся с середины XVIII века. Также планируется воссоздание в Тульском кремле осадных дворов.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 25-27 сентября.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.20 15:45
Срок ареста владельца "Нового потока" Мазурова продлен до 12 июня
.
  11.03.20 15:26
Собянин и Воробьев открыли две новые платформы Киевского направления МЖД
.
  11.03.20 15:06
Utair приостанавливает полеты в Милан до конца мая
.
  11.03.20 14:15
Около 1 тыс. человек находятся под наблюдением в Москве после контакта с заболевшим COVID-19
.
  11.03.20 14:03
Ординаторов столичных вузов могут привлечь для оказания медпомощи на дому
.
  11.03.20 13:39
Руководство букмекерской конторы "Росбет" предстанет перед судом в Москве
.
  11.03.20 12:21
Правление: проблем с ликвидность у Тинькофф банка нет
.
  11.03.20 11:59
Бывший полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде
.
  11.03.20 11:39
Москва подписала новую программу сотрудничества с Хьюстоном
.
  11.03.20 11:24
Инвестиции в экономику Москвы в 2019 году выросли на 8,9%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket