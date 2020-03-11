Красноярское Управление ФАС возбудило дело в отношении завышающих цены на медицинские маски поставщиков

11.03.20 16:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

10 марта. Interfax-Russia.ru - Красноярское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении поставщиков, в пять раз завышавших цены на медицинские маски в Хакасии и Туве, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

"Красноярское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФК Гранд Капитал Красноярск", ООО "Медико-техническая фирма "Мединстал", ООО "Пульс Красноярск" и ЗАО "Центр внедрения "Протек" по признакам нарушения п. 1 части 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции - картель с целью поддержания цен на товарном рынке", - говорится в сообщении ФАС, распространенном в среду.

В нем отмечается, что "действия компаний могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках республик Тыва и Хакасия".

Компании осуществляли поставки медицинских масок на территорию Тува, Хакасии и Красноярского края с декабря прошлого года по февраль текущего года. "В указанный период закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на медицинские маски, поставляемые на территорию республик Хакасия и Тыва, были завышены на 132% - 408%", - говорится в сообщении.

"При этом для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а "нажиться" решили на других регионах", - подчеркивает статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, слова которого приводятся в сообщении.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отмечает, что это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России. "Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС о недопустимости такого поведения, некоторые поставщики, пользуясь ситуацией, вступают в ценовые сговоры. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде "оборотных" штрафов для юридических лиц и уголовная ответственность для должностных лиц компаний", - сказал Тенишев, слова которого приводятся в сообщении.