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11.03.20 16:51

8 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в лесах Подмосковья в 2020 году

© РИА Новости. Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"
11 марта. Interfax-Russia.ru – В Подмосковье направят 8 млн руб. для ликвидации борщевика на территории гослесфонда, конкурсные процедуры на проведение работ заключат до апреля, сообщила начальник отдела воспроизводства лесов Комлесхоза региона Наталья Доронина.

"Подготовлен реестр участков в составе лесного фонда на которых не запланированы лесохозяйственные мероприятия, но на которых произрастает борщевик. Общая площадь таких участков составляет 441,6 га. В 2020 году на проведение работ на этих участках выделено финансирование в объеме 8 млн руб.", - сказала Доронина в среду на "круглом столе", посвященном обсуждению регулирования методов борьбы с борщевиком Сосновского.

По ее словам, в настоящее время уже подготовлены технические задания и до конца марта будут размещены конкурсные процедуры на проведение работ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на борьбу с борщевиком в муниципалитеты Подмосковья будет направлено порядка 350 млн руб., что на 10% больше, чем в прошлом году. Работы по ликвидации сорняка начнутся в конце марта - начале апреля.

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