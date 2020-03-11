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11.03.20 16:51
8 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в лесах Подмосковья в 2020 году
"Подготовлен реестр участков в составе лесного фонда на которых не запланированы лесохозяйственные мероприятия, но на которых произрастает борщевик. Общая площадь таких участков составляет 441,6 га. В 2020 году на проведение работ на этих участках выделено финансирование в объеме 8 млн руб.", - сказала Доронина в среду на "круглом столе", посвященном обсуждению регулирования методов борьбы с борщевиком Сосновского.
По ее словам, в настоящее время уже подготовлены технические задания и до конца марта будут размещены конкурсные процедуры на проведение работ.
Ранее сообщалось, что в 2020 году на борьбу с борщевиком в муниципалитеты Подмосковья будет направлено порядка 350 млн руб., что на 10% больше, чем в прошлом году. Работы по ликвидации сорняка начнутся в конце марта - начале апреля.
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