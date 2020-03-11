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11.03.20 17:11
Нижегородские вузы ограничивают командировки и переносят программы академического обмена студентов из-за коронавируса
В пресс-службе Приволжского медуниверситета агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что руководство рекомендует сотрудникам ограничить рабочие командировки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе в страны ближнего зарубежья.
"Завтра для студентов 5-6 курса эпидемиологии будет проведен мастер-класс по соблюдению мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции, поскольку старшекурсники проходят практику во всех медучреждениях города", - сказал собеседник агентства.
Проректор по развитию и внешним связям Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Светлана Лихачева сообщила агентству об аналогичных ограничениях по личным поездкам сотрудников.
"Рабочие командировки до середины апреля у нас не запланированы. По личным выездам - сотрудники должны проинформировать руководство о стране предполагаемого визита. В случае с выездом в Южную Корею, Иран, Китай, Италию - самоизолироваться на двухнедельный карантин", - сказала собеседница агентства.
Директор центра информполитики Мининского университета (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина) Ильдар Нуриев уточнил агентству, что в марте у вуза была запланирована программа академической мобильности с вузом-партнером из Италии.
"Эта программа была рассчитана на три месяца. Программа откладывается до момента стабилизации эпидемиологической обстановки в Италии", - сказал собеседник агентства.
Также запланировано участие нижегородских студентов каникулярной школе для студентов в вузе-партнере Сербии.
"В Сербии пока нет каких-либо жестких ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, пока эта программа не перенесена. Мы контактируем с партнерами, держим эту ситуацию на контроле", - добавил Нуриев.
По его словам, в Мининском университете в марте и апреле должны состояться научные мероприятия с международным участием.
"Мероприятия пройдут, отменять не планируем. Если зарубежные участники по своим причинам не смогут приехать в Россию, то сейчас просто организовать дистанционное участие в режиме онлайн", - добавил представитель университета.
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