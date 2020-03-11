"Ямал" связывает ухудшение показателей за 2019 год в том числе с проблемами с SSJ-100

11.03.20 17:31

© РИА Новости. Михаил Кутузов

11 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" отмечает ухудшение операционных показателей за 2019 год, в качестве причины этого называет, в частности, проблемы с поддержанием летной годности Sukhoi Superjet 100.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности авиакомпании за 2019 год говорится, что, по данным Росавиации, "Ямал" занимает 14-е место по объему перевозок, что ниже показателя 2018 года на два пункта. Доля авиакомпании в общем числе перевезенных пассажиров за 2019 год составила 1,4% против 1,7% в 2018 году.

"Ограниченная летная годность эксплуатируемых 15 воздушных судов типа RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100 - ИФ), а так же политика авиакомпании, связанные с закрытием нерентабельных коммерческих рейсов, привела к незначительной потере доли рынка в пассажирских перевозках", - заявляет "Ямал".

В 2019 году объем перевозки пассажиров снизился на 11,2%, до 1,746 млн человек, число выполненных рейсов - на 18,1%, до 21,369 тыс. Процент занятости кресел, напротив, вырос с 71% до 73,5%.

Авиакомпания отмечает, что снижение основных производственных показателей стало следствием простоев SSJ-100 из-за производственных дефектов, в ожидании поставки запчастей и компонентов. Помимо этого, были простои самолетов для восстановления летной годности после таких инцидентов как попадание птиц, повреждение в аэропортах и так далее.

Кроме того, снижение производственных показателей вызвано и сокращением парка воздушных судов в связи с окончанием срока лизинга.

Так, в четвертом квартале 2019 года были возвращены четыре CRJ-200. На конце 2019 года флот "Ямала" состоял из 33 самолетов: 15 SSJ-100, шести CRJ-200, восьми А320, трех A321, одного Challenger-850.

Чистая прибыль авиакомпании в 2019 году сократилась по сравнению с уровнем 2018 года на 2,3%, до 13,185 млн рублей. Выручка снизилась на 0,5% и составила 19,947 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 0,1%, до 19,431 млрд рублей.

Ранее авиакомпания сообщала, что из-за дефектов самолетов и плохого послепродажного сервиса со стороны производителя она может поддерживать в состоянии летной годности лишь 7-8 самолетов SSJ-100 из 15 имеющихся.

Также сообщалось, что осенью 2019 года за одну неделю два SSJ-100 были выведены из строя из-за попадания птиц. 29 октября один самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя, 1 ноября птица попала в воздушное судно, вылетевшее из тюменского аэропорта "Рощино".

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.