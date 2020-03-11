Более 100 школ Саратовской области закрыты на карантин из-за второй в этом году вспышки гриппа и ОРВИ

11.03.20 17:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 марта. Interfax-Russia.ru - Внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ объявлены в 47 школах Балаковского района Саратовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе районной администрации в среду.

"В связи с темпами прироста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ принято решение о приостановлении учебного процесса в средних общеобразовательных учебных заведениях Балаковского района с 12 марта по 18 марта включительно",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на это время в районе введут ограничения на проведение культурно - массовых и спортивных мероприятий.

В свою очередь в региональном Минобразования агентству уточнили, что кроме Балаковского района в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия полностью приостановлены во всех школах Энгельсского района, в одной школе Екатериновского и одной школе Хвалынского района.

"Также занятия приостановлены в 35 отдельных классах 13 школ области",- сказал представитель Минобразования региона.

Ранее сообщалось, что накануне внеплановые каникулы были объявлены во всех 60 школах Энгельсского района области.

Со 2 по 8 марта в области зарегистрировано 16 тыс. 938 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог заболеваемости в целом по совокупному населению области превышен на 22,6%. В Саратове зарегистрировано 7 тыс. 117 случаев заболеваний ОРВИ, говорилось в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Это уже второй с начала года всплеск заболеваемости ОРВИ в регионе.

Как сообщалось, в начале февраля в Саратовской области на карантин были полностью закрыты 737 образовательных организаций