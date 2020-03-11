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11.03.20 17:43
Более 100 школ Саратовской области закрыты на карантин из-за второй в этом году вспышки гриппа и ОРВИ
"В связи с темпами прироста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ принято решение о приостановлении учебного процесса в средних общеобразовательных учебных заведениях Балаковского района с 12 марта по 18 марта включительно",- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на это время в районе введут ограничения на проведение культурно - массовых и спортивных мероприятий.
В свою очередь в региональном Минобразования агентству уточнили, что кроме Балаковского района в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия полностью приостановлены во всех школах Энгельсского района, в одной школе Екатериновского и одной школе Хвалынского района.
"Также занятия приостановлены в 35 отдельных классах 13 школ области",- сказал представитель Минобразования региона.
Ранее сообщалось, что накануне внеплановые каникулы были объявлены во всех 60 школах Энгельсского района области.
Со 2 по 8 марта в области зарегистрировано 16 тыс. 938 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог заболеваемости в целом по совокупному населению области превышен на 22,6%. В Саратове зарегистрировано 7 тыс. 117 случаев заболеваний ОРВИ, говорилось в пресс-релизе Роспотребнадзора.
Это уже второй с начала года всплеск заболеваемости ОРВИ в регионе.
Как сообщалось, в начале февраля в Саратовской области на карантин были полностью закрыты 737 образовательных организаций
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