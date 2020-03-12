Члены банды "Ключевские" приговорены в Забайкалье к срокам от 23 до 25 лет колонии строгого режима

12.03.20 06:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 марта. Interfax-Russia.ru - Забайкальский краевой суд в четверг вынес приговор шести членам организованной преступной группы "Ключевские", которая в течение 10 лет держала под контролем не только отдельные секторы бизнеса, но и продвигала ставленников в местные органы власти.

"Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя и пяти участников организованной преступной группы "Ключевские". Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает краевая прокуратура.

Суд признал членов банды виновными по ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм).

"С 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними. Преступления отличались дерзостью и жестокостью, для их совершения использовалось огнестрельное оружие, а также форма сотрудников ДПС", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела и его рассмотрение в суде представляло значительную сложность в связи с давностью (более 20 лет назад) событий, высоким уровнем конспирации и нежеланием многих свидетелей давать показания.