Снегопад осложнил дорожную обстановку в десяти районах Приамурья

12.03.20 06:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 марта. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы в Амурской области переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который осложнил обстановку на трассах в десяти районах, сообщает в четверг региональный Минтранс.

"Из-за ухудшения погодных условий все дорожные организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог регионального статуса, приведены в состояние повышенной готовности. Более 80 единиц спецтехники привлечены к расчистке региональных трасс", - говорится в сообщении.

Подрядные организации ведут расчистку трасс Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Ромненского, Магдагачинского, Октябрьского, Сковородинского и Тамбовского районов. В зависимости от погодных условий количество техники и рабочих бригад будет увеличено.