Резиденты территории опережающего развития "Чукотка" вложили в экономику округа почти 4 млрд рублей

12.03.20 06:32

© РИА Новости. Михаил Мордасов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" вложили в экономику Чукотского автономного округа почти 4 млрд рублей, трудоустроено более 750 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского АО, директор управляющей компании ТОР "Чукотка" Сергей Колядко провел рабочую встречу с резидентами, реализующими инвестпроекты на территории опережающего развития.

"Инвесторы реализуют проекты в различных отраслях: от производства минеральных вод и выращивания овощной продукции в условиях Крайнего Севера до технического перевооружения портового хозяйства и разработки месторождений золота. Уже сегодня созданы новые предприятия, работа которых позволяет жителям Чукотки получать более качественную воду, ветряную электроэнергию, медицинские услуги, продукты питания местного производства", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, управляющая компания территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток) Аслана Канукоева.

Согласно Плану перспективного развития ТОР "Чукотка", в числе ключевых особенностей Чукотского автономного округа выделено наличие значительных запасов высококачественного коксующегося угля, золота, других минерально-сырьевых ресурсов, а также существенные возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Соответственно, основные векторы развития ТОР: это крупные проекты, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, созданием необходимой инфраструктуры, а также проекты малого и среднего бизнеса, направленные на производство местной продукции и расширение сферы услуг.

По данным КРДВ, в настоящее время 59 резидентов ТОР и Свободного порта, зарегистрированных в Чукотском АО, реализуют проекты с общим инвестиционным портфелем в размере 37,1 млрд рублей.