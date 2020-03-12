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12.03.20 06:36
Трутнев поручил разработать программу повышения продовольственной безопасности на Дальнем Востоке
"Я дал поручение министерству по развитию Дальнего востока и Арктики и министерству сельского хозяйства подготовить отдельную специальную программу поддержки, потому что случившаяся недалеко от нас, в Китае, эпидемия коронавируса привела к тому, что у нас на Дальнем Востоке по ряду территорий довольно значительно, до 1,5 раз, возросли цены на овощи",- сказал Трутнев журналистам в ходе рабочей поездки в Бурятию в среду.
Одной из причин роста цен, по словам полпреда, стала нехватка овощей собственного производства.
"Возросли (цены - ИФ) почему? Потому, что собственного предложения недостаточно, а завоз из Китая прекратился. Нам надо повышать уровень продовольственной безопасности Дальнего Востока",- добавил Трутнев.
Он отметил, что, встречаясь с инвесторами в Бурятии, он обратил внимание, что в числе инвестиционных проектов была заявка на строительство в регионе теплиц.
"Надо создавать условия для реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Надо для этого подумать над отдельными мерами поддержки",- сказал Трутнев.
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