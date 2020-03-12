Трутнев поручил разработать программу повышения продовольственной безопасности на Дальнем Востоке

12.03.20 06:36

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и Минсельхозу разработать программу повышения продовольственной безопасности в округе.

"Я дал поручение министерству по развитию Дальнего востока и Арктики и министерству сельского хозяйства подготовить отдельную специальную программу поддержки, потому что случившаяся недалеко от нас, в Китае, эпидемия коронавируса привела к тому, что у нас на Дальнем Востоке по ряду территорий довольно значительно, до 1,5 раз, возросли цены на овощи",- сказал Трутнев журналистам в ходе рабочей поездки в Бурятию в среду.

Одной из причин роста цен, по словам полпреда, стала нехватка овощей собственного производства.

"Возросли (цены - ИФ) почему? Потому, что собственного предложения недостаточно, а завоз из Китая прекратился. Нам надо повышать уровень продовольственной безопасности Дальнего Востока",- добавил Трутнев.

Он отметил, что, встречаясь с инвесторами в Бурятии, он обратил внимание, что в числе инвестиционных проектов была заявка на строительство в регионе теплиц.

"Надо создавать условия для реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Надо для этого подумать над отдельными мерами поддержки",- сказал Трутнев.