Парламенты Дальнего Востока поддержали поправки к Конституции страны

12.03.20 06:43

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты региональных заксобраний на Дальнем Востоке поддержали большинством голосов закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Так, в Приморском крае соответствующее постановление поддержали 32 из 37 присутствовавших депутатов краевого Законодательного собрания, остальные воздержались, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Председатель краевого парламента Александр Ролик, который был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщил, что Приморье активно участвовало в подготовительной работе, предложения обсуждались экспертным советом при закособрании края, общественными организациями, гражданами и фракциями краевого парламента.

"Поправки в Конституцию - это ответ президента на запрос жителей о переменах в стране. При этом сделан основной акцент на социальную поддержку людей, стабильную и единую государственную власть, территориальную целостность и защиту традиционных ценностей народов страны. Именно эти сферы затронули ключевые изменения Конституции, предложенные президентом России", - сказал Ролик.

Магаданская областная дума также большинством голосов поддержала предложенные изменения. По информации пресс-службы, депутатские фракции "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" проголосовали "за", фракция партии КПРФ воздержалась.

"Магаданская областная дума на протяжении всего времени находилась в постоянном контакте с рабочей группой по подготовке предложений к проекту закона о поправке к Конституции, а также с Парламентской Ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", где обобщались все предложения дальневосточников", - сказал председатель областной думы Сергей Абрамов.

По его мнению, закон "соответствует запросам общества, преследует главную цель - повышение благосостояния и уровня социальной защищенности российского народа - и может быть вынесен на всероссийское голосование".

Депутаты Думы Чукотского автономного округа в четверг на заседании единогласно поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Все 11 присутствовавших на заседании депутатов поддержали поправки в Конституцию РФ", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь окружной Думы Андрей Носков.