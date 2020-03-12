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12.03.20 06:55
Россия передала порядка 800 тест-систем для диагностики нового коронавируса Ирану, КНДР, странам-членам ЕАЭС
"Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, республике Узбекистан, республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора в четверг.
В частности, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Иране из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы в объеме 500 наборов на 50 000 исследований, сообщается на сайте.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Армении и Белоруссии благодаря российским тест-системам, разработанным в государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.
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