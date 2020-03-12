Трутнев поручил строго контролировать экологическую безопасность при реализации инвестпроектов вблизи Байкала

12.03.20 07:22

© РИА Новости. Израиль Озерский

12 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил необходимость строго контроля за экологической безопасностью проектов, которые реализуются в районе озера Байкал.

"Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, АНО АПИ (Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта - ИФ) совместно с правительством республики Бурятия обратить особое внимание на обеспечение экологической безопасности при реализации инвестиционных проектов в близости от озера Байкал", - сообщила в четверг пресс-служба полпредства.

"Озеро Байкал - природный объект всемирного наследия. Все крупные проекты, которые каким-то образом могут повлиять на природу, мы обязаны смотреть с точки зрения того, чтобы не было оказано вредного влияния на природу", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.

Это поручение дано по итогам прошедшей в Улан-Удэ встречи вице-премьера с предпринимателями, уже реализующими или планирующими реализовать инвестиционные проекты в республике Бурятия.